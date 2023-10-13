Erzurum GSİM ile ASKF tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası, Havuzbaşı’nda başlayan kortej yürüyüşü ve Yakutiye Kent Meydanı’nda yapılan spor gösterileri ile kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası çerçevesinde Erzurum’da kortej yürüyüşü ve spor gösterileri yapıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanı’nda başlayıp Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden ve Yakutiye Kent Meydanı’nda biten kortej yürüyüşüne Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cemil Çil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, ilçe ve şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Yakutiye Kent Meydanı’nda düzenlenen spor gösterileri nefes kesti. Boks, cimnastik, tekvando ve güreş branşlarında düzenlenen gösterilerde sporcular alkış aldı. Alanda bulunan katılımcılar floor curling, sokak basketbolu, voleybol, masa tenisi ve dart oynadı.

Erzurum ASKF Başkanı Selahattin Codur, federasyon olarak her zaman şampiyon sporcularla gurur duyduklarını, Erzurum’un sporda Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldığını belirterek, “Bu yıl da sporda bereketli bir yıl geçirdik. Madalya ve kupa sayılarımızda büyük artış var. İlimize önemli dereceler kazandıran sporcuları tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Amatör Spor Haftası ülkemizin sporla buluştuğu, uluslararası arenada temsil kabiliyetinin geliştiği, amatör ruhun kazanıldığı bir ortam. Gençlerle boş zamanlarını değerlendirme ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma noktasında antrenörlerimizin ciddi emekleri var. Amatör ruh Erzurum’da yaşıyor. Her yaştan sporcu burada. Erzurum’da 78 bin 264 lisanslı sporcu, 245 kulüp ve yaklaşık 125 tesis var. Cumhurbaşkanımızın da spora verdiği önemli. Son zamanlarda Türkiye Olimpik Komitesiyle verdiği destekle uluslararası arenada nasıl başarılar kazandığımızı görüyoruz" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cem Cil, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentte sporun en büyük destekçisi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Yazın açtığımız spor okullarına katılım inanılmaz derecede yoğun oluyor, bu da bizleri mutlu ediyor. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in çok güzel bir tesis sözü var. O müjdeyi kendisine bırakıyorum ve amatör spor haftasını tebrik ediyorum.”