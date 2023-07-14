Türkiye Buz Pateni Senkronize kulüp takımları, ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlık programı çerçevesinde yüksek rakım kamp tercihlerini Erzurum’dan yana kullandılar.

35 sporcu, 2 yönetici ve 4 antrenör olduğu takımların 20 günlük kamplarının çok verimli geçtiğini ifade den Antrenörler Valentina Osechkina, Miray Denizkuşu, Ceren Aygün ve Aleyna Kökçü; Palandöken ve Erzurum’un sahip olduğu imkanlar, tesisler ve deneyimlerle sporculara özellikle performans gelişimi noktasında ciddi kazanımlarda bulunduğunu söylediler.

Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Kaçmaz, Boğaziçi Buz sporları Kulübü Yönetici Sıla Olçaray ve Bakırköy Gençlik Spor Kulübü Yönetici Ebru Kaya Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler, vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.