Hatay’da inşa edilecek Şenköt karma sanayi sitesinde çalışmalara başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yayladağı ilçesi Şenköy Maahllesi’ne inşa edilecek olan karma sanayi sitesi için çalışmalara başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; alt ve üstyapısıyla modern, depreme dayanıklı, birçok iş koluna hizmet sağlayacak Şenköy Karma Sanayi Sitesi’nin inşa faaliyetlerine destek oluyor. Daire Başkanlığı, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesinde 347 bin metrekarelik alana yapılacak sanayi sitesi çalışmalarına destek olmak amacıyla yeni yol açma çalışması başlattı. Büyükşehir ekipleri, işletmelerin üretim ve kapasite artımı yapabilmelerine imkan sağlayacak, rekabet imkânına sahip olabilecekleri ve lojistik faaliyetlere de uygun bir alanda inşa edilecek sitenin yapımı öncesinde zemin etüdü çalışmalarına da başladı.