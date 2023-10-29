Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıldönümü Köycü Caddesinde Atatürk anıtına çelenk sunma programıyla başladı. Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt Kaymakamlık Çelengi sunumu ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir tarafından Şenkaya Belediye Çelengi sunumu ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tamamlandı. Çelenk sunma programına, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, ilçe protokolü, kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyetin 100. Yılı anısına Şenkaya Öğretmenevi lokalinde resepsiyon düzenlendi.