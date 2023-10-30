29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı Şenkaya’da coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Kaymakamlık Makamında Tebrikat Töreni ve Hükümet Meydanı’nda düzenlenen geniş katılımlı, coşkulu program ile kutlandı.

Şenkaya Hükümet Meydanı’nda gerçekleşen tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şenkaya Kaymakamı Abdullah KURT ve Belediyemiz Başkanı Yavuz BEDİR vatandaşların, öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlandı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt yaptı.

Program akışında öğrenciler günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında ödül alan öğrencilere ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen sportif etkinliklerde derece giren sporculara hediyeler verildi.

Kutlama programına, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Amiri Komiser Hüdaverdi Görücü, Kamu Kurum Amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.