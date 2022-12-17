Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, bölge tarımı için can suyu olmaya devam ediyor. Erzurum’un Şenkaya ve Oltu ilçelerine kazandırılan Sarıyar ve Şendurak barajlarında su tutma işlemine start veren DSİ, söz konusu yatırımlar sayesinde milli ekonomiye yıllık yaklaşık 8 milyon lira net gelir artışı sağlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, bölge tarımı için can suyu olmaya devam ediyor. Erzurum’un Şenkaya ve Oltu ilçelerine kazandırılan Sarıyar ve Şendurak barajlarında su tutma işlemine start veren DSİ, söz konusu yatırımlar sayesinde milli ekonomiye yıllık yaklaşık 8 milyon lira net gelir artışı sağlayacak.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü’nün Şenkaya ve Oltu’daki barajlarda su tutma hamlesi Cuma günü gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, ilgili şube müdürleri ve teknik personellerin katılımıyla gerçekleştirilen su tutma işlemine, Sarıyar, Turnalı ve Paşalı mahalle muhtarları ile yöre sakinleri de tanıklık etti. Bin 600 dekar tarım arazinin sulanmasını sağlayacak olan Şenkaya Sarıyar Barajındaki su tutma işleminin ardından DSİ 8. Bölge Müdürlüğü heyeti Oltu’ya hareket etti

Önce Şenkaya, sonra Oltu

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’yı makamında ziyaret eden Bölge Müdürü Yavuz ve beraberindeki teknik heyet, ardından su tutma işlemi yapılacak olan Şendurak Barajı’na geçti. Şenduraklı vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği programda, bin 120 dekar tarım arazinin modern suyla sulanmasını sağlayacak olan Oltu Şendurak Barajında da su tutma işlemi gerçekleştirilmiş oldu.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte Cuma günü öğleden önce Şenkaya’daydık. Ön yüzünü Geomembran kaplı kum-çakıl dolgu olarak inşa ettiğimiz ve temelden 30 metre yüksekliğindeki Sarıyar Barajının gövde dolgu hacmi 200 bin metreküp olup, bu barajda 625 bin metreküp su depolayacağız. Depoladığımız bu suyu ise, 2023 sulama sezonunda modern sulama sistemi ile bin 600 dekar tarım arazisini sulamada kullanacağız. İlaveten sulama suyunda da tasarruf sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Oltu’daki Şendurak Barajı hakkında da teknik bilgiler aktaran Yavuz, “Barajımız temelden 40 metre yükseklikte olup; gövde dolgu hacmi 173 bin metreküptür. Barajda depolayacağımız 505 bin metreküp su ile bin 150 dekar tarım arazisini sulamış olacağız. Söz konusu yatırımızla milli ekonomiye yıllık 7 milyon 950 bin liralık net gelir artışı sağlayacağız. Şehrimize, bölgemize ve milli ekonomimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.