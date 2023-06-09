Erzurum’un Şenkaya ilçesinde yaşayan yaşlı insanlar sahipsiz bırakılmıyor.

Vefa Yaşlı Bakım Projesi ve ulusal hane ziyaretleri projesi kapsamında, yaşlılarının günlük işleri yapılması üzerine özel olarak önem veren ve sürekli takibini yapan Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır’ın talimatlarıyla Şenkaya Vakıf Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Bakım Proje ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Proje kapsamında son bir ay içerisinde toplamda 124 hane ziyaret edilirken, Ulusal Hane Ziyareti kapsamında ise 265 hane ziyaret edildi.