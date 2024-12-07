Şenkaya Belediyesi, SMA Tip-1 Kas hastası Yunus Emre Turan’nın tedavi masrafının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla ‘Yunus Emre Bizimle Yaşasın’ sloganıyla konser desteği verdi. Yunus Emre bebeğin tedavi masrafının karşılanmasına katkı amacıyla 15 Aralık Pazar günü Şenkaya’da verilecek konser etkinliği ile tek yürek olacak.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileriyle siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılacağı konserde Yunus Emre Turan’ın tedavi giderleri için yardım bağışına duyarlılık gösterilmesini istedi. Yunus Emre Turan bebeği yaşatmak için toplumsal sorumluluk göstereceklerini ifade eden Başkan Özcan, "Öncelikle bu anlamlı yardım kampanyamızda Şenkayalı hemşerilerimizim bizleri yalnız bırakmayarak desteklerini bekliyorum. Konserde evladımıza destek verecek olan kıymetli Sanat Akademisi eğitmenlerimizi de kutluyorum. Erzurum Valiliğimizin yardım kampanyası izni ve Belediyemizin iş birliğinde anlamlı bir kampanyayı gerçekleştirmek üzere bu konserimizi 15 Aralık Pazar günü Halı Saha’da düzenleyerek ’Yunus Emre Bizimle Yaşasın’ yardım konserinde Yunus Emre Turan bebeğimizin tedavi masrafını karşılamak üzere bir araya geleceğiz. SMA Tip -1 ve 2 ölümcül kas hastalığı maalesef çok hızlı ilerleyen ve tedavi süreci kısıtlı olan bir hastalık. Bu anlamlı yardım konserinde bizleri yalnız bırakmayacak olan kıymetli hemşehrilerimizin desteği ile Yunus Emre Turan bebeğimizin hayata ve yaşama tutunma adına nefes olarak bu toplumsal sorumluluk duygusu ile Turan Ailesine desteklerinizi bekliyoruz. Bundan sonra hepimizin görevi Yunus Emre Turan bebeğimizi tanıdıklarımızla paylaşmak, sosyal medya organlarında paylaşım yapmak ve elimizden gelen tedavi masrafları desteği sağlamak olacaktır. Karınca kararınca herkesin desteğini bekliyoruz. Yunus Emre Turan evladımız yararına düzenlenen bu yardım bizim için ve Şenkaya İlçemiz için çok büyük bir sorumluluk anlam ifade ediyor. İnşallah duyarlı yardımsever hemşerilerimizin, sizlerin desteği ile Yunus Emre Turan evladımıza yapılacak yardımlarla şifasına kavuşacaktır. Bu anlamlı katkıyı sağlayarak emek veren, duyarlılık gösteren ilçem halkına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.