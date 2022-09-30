Erzurum’un Şenkaya ilçe merkezinde yaşayan 65 yaş üstü kadınlar için Şenkaya Belediyesi tarafından piknik organizasyonu düzenlendi.

Erzurum’un Şenkaya ilçe merkezinde yaşayan 65 yaş üstü kadınlar için Şenkaya Belediyesi tarafından piknik organizasyonu düzenlendi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, gönül belediyeciliğine örnek bir davranışta bulunarak ilçe merkezinde yaşayan 65 yaş üstü 150 kadını Şenkaya Belediyesi Şirankes Sosyal Tesisleri’nde misafir etti. Sarıçam ormanları ile çevrili Şirankes Sosyal Tesislerinde piknik yapan teyzeler, çevirme türküleriyle halay çektiler. Doyasıya eğlenen yaşlı kadınlar Şenkaya Belediye Başkanı ve ekibine dua ettiler.

90 yaşındaki Belkız Öge, “Başkanımızdan Allah razı olsun, bizi çok mutlu etti. Allah’ım da onu mutlu etsin. Evden dışarıya çıkamıyorduk, bugün Şirankes’te çok eğlendik” dedi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ise, “İlçe merkezindeki annelerimizi, teyzelerimizi Şirankes Sosyal Tesisleri’nde ağırlamaktan son derece mutlu oldum. Onlarla dolu dolu bir gün geçirdik. Misafirlerimle birlikte yemek yedik daha sonra birlikte halay çektik. Hepsi çok mutlu odular” diye konuştu.