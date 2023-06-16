Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Seni Duyuyorum” isimli şurada psikologlar, ebeveynleri engelli çocuklarına karşı davranışları, engellilerin kardeşleriyle iletişimi konusunda bilgilendirdi. Alanında uzman olan isimler, engellilerin psikolojisinin iyi olmasının anne-baba arasındaki iletişimin iyi olmasına bağlı olduğunu söyleyip önemli uyarılarda da bulundu.

Engelliler konusunda öncü ve örnek projelere imza atan Bağcılar Belediyesi, önemli bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Bu çerçevede Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda “Seni Duyuyorum” isimli bir şura düzenlendi. Psikolog Davut Şengül’ün şura başkanlığı yaptığı programa; Uzman Psikolog Eda Cevahiroğlu, Psikolog Seyra Ekinci ile Uzman Klinik Psikolog Eren Ay konuşmacı olarak katıldı. İlçede yaşayan engelli aileleri de şurada dinleyici olarak yerini aldı. Her biri alanında uzman olan psikologlardan Cevahiroğlu “Engelli bireylerin kardeşleriyle olan iletişimi”, Ekinci “Engelli bireylerin anne-baba arasındaki ilişkisi” ve Ay da “Engelli bireylerin ebeveynlerinin çocuklarına olan davranışları” konularında sunum yaptı.

Görüşmelerde sıkıntılar olduğu ortaya çıktı

Engelliler Sarayı’nda görev yaptığını söyleyen Psikolog Şengül, “Engelleri Sarayı olarak çeşitli engel grubu olan danışanlarımızla ve aileleriyle yaptığımız görüşmelerde sıkıntılar olduğunu fark ettik. Bu sıkıntıların engellilerin aile içinde ve birbirleriyle olduğunu gördük. Ebeveynlerin birbirleriyle arasında olan iletişimlerinde de sıkıntılar olduğunu fark ettik ve çözüm için böyle bir şuraya karar verdik” dedi.

Stratejiler konuşulup çözüm yolu gösterildi

Sunum yapan psikologlar, eşler arasında yaşanan problemlerin çocuklara da olumsuz yansıdığını ve psikolojisini bozduğunu belirtti. Salondaki engelli ailelerinin sorularını da cevaplandıran uzmanlar, hem kullanılması gereken stratejileri de konuştu hem çözüm yolu gösterdi.