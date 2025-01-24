Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Hebilli Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Hebilli Mahallesi Muhtarı Cemal Tan, mahalledeki güncel sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında Başkan Vekili Şener’e bilgiler verdi. Şener, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek çözümü için ilgili birim müdürlerine sorunların çözülmesi talimatını verdi. Şener, Hebilli Mahallesi’ni ziyaretinin, hem mahalle sakinleriyle daha yakın ilişkiler kurmak hem de yerel sorunları yerinde tespit etmek adına önemli olduğunu belirtti. Şener, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmak için her zaman çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Şener, "Hebilli Mahallesi’nin gelişmesi ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü desteği vereceğiz. Mahallemizdeki sorunları yerinde tespit edip, hızlı bir şekilde çözüm üretmek için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında, Hebilli Mahallesi’nin tarihi simgelerinden biri olan Hebilli Kalesi de gezildi. Mersin Valiliğince yapılan restorasyon çalışmalarıyla sağlamlaştırılan kalenin, bölgenin tarihi dokusunun korunmasına büyük katkı sağlamış durumda olduğunu dile getiren Başkan Vekili Zeyit Şener, kalenin sağlam ve korunaklı durumda olduğunu belirterek, turizm açısından Hebilli Kalesi’nin daha fazla tanıtılması gerektiğine vurgu yaptı.