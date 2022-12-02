Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezinin daveti üzerine Şırnak’a gelen ve 10 yıldır Türkiye’de yaşayan Afrika kökenli Senegalli Mustafa Ndiaye, Cizreli çocuklarla geleneksel oyunlar oynayarak hem eğlendi, hem de eğlendirdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezinin daveti üzerine Şırnak’a gelen ve 10 yıldır Türkiye’de yaşayan Afrika kökenli Senegalli Mustafa Ndiaye, Cizreli çocuklarla geleneksel oyunlar oynayarak hem eğlendi, hem de eğlendirdi.

Cizre Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezinin’de desteğiyle öğrencilere yönelik organize ettiği Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği Gençlik merkezinde devam ediyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezi’nin davetlisi olarak Şırnak’a gelen Senegalli Mustafa Ndiaye, Cizreli çocuklarla okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 taş, 3 taş ve topaç gibi geleneksel oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de çocuklara unutmayacakları keyifli dakikalar yaşattı.

"Oyunlarla çocukluğumuza döndük"

Cizreli çocukların ilk defa bir Afrikalı gördüğüne vurgu yapan Ndiaye, "Çocuklarla oyun oynadık, yüzlerini gülümsetmeye çalıştık, onlarla geçirdiğimiz zamanla onların hatıralarında yer dinmeye çalıştık. Oynadığımız oyunlarla çocukluğumuza geri döndük. Böyle teknolojik bir çağda çocukların telefonlara sarılıp içeriye kapandığı bir çağda onlara farklı oyunlar öğretmek, kendileri arasında oynayabilecekleri oyunlar öğretmek çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"Hem oynadık, hem eğlendik"

Küçüklüğünde çok farklı oyunlar oynadığını ancak şimdiki çocukların bu tür oyunların isimlerini dahi bilmediğini belirten Ndiaye, "Bugün Cizre’de çocuklarla o geleneksel oyunları oynamak, o oyunları öğretmeye çalışmak. O oyunlarla tanıştırmak çok güzel bir duyguydu. Çocuklarla birlikte bu geleneksel oyunları hem oynadık hem eğlendik. Çocukların bana ilgisi muhteşemdi her çocuk benimle resim çektirmek ve kendileri ile birebir ilgilenmemi istedi. Bu da hayatımdaki en güzel duygulardan bir tanesiydi. Ama ne hikmetse onlarla oynadığım her oyunda beni yendiler. Artık başka maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.