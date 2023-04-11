Senegalli heyet Tokat’ta eğitim gören öğrencilerinin rahat bir ortamda eğitim görmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Senagel’de yapılacak seçimlerde oy kullanacak Senegalli öğrencilere kimlik dağıtımı için Tokat’ta bulunan Senegal Ankara Büyükelçiliği heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükelçilik heyeti, kendi vatandaşlarının Tokat’ta rahat bir ortamda eğitim görmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek misafirperverliklerinden dolayı Rektör Yılmaz’a teşekkür etti. Rektör Yılmaz ise nazik ziyaretlerinden dolayı Senegal heyetine teşekkürlerini iletti.