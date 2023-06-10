Erzincan’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İlçe Millî Eğitim Müdürler Kurulu Toplantısı İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya müdürlük yöneticileri ile İlçe Millî Eğitim wwMüdürleri katıldı.

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, toplantı açılış konuşmasında, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda ayrıca, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri tarafından gündem maddeleri istikâmetinde sorumlu oldukları, devam- devamsızlık, MESEM programı bulunan okullara öğrenci kayıtları, mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitim ortamlarının güçlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi, Öğrenci Rehberlik Hizmetleri, ÇEDES Projesi, sosyal etkinlikler, mesleki gelişim çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikaları istikâmetinde yaz tatili sürecinde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları dâhil olmak üzere yaz dönemi süresince yapılacak iş ve işlemlere ilişkin açıklamaların yapıldığı toplantıda, Erzincan genelinde yapılan çalışmalar başta olmak üzere, eğitim-öğretime dair idari ve teknik pek çok konu ele alınıp değerlendirildi.

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, eğitim-öğretim yılının ilk gününden bugüne, okul ve kurumlarımızda özveri ile çalışan herkese teşekkür ederek, eğitim yılının son haftasında yapılacak çalışmalarda kolaylık diledi.