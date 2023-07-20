DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sene sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de 2022-2023 eğitim öğretim sezonunun sene sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri, projeler, mesleki eğitim yönlendirme çalışmaları, Bakanlık tarafından hazırlanan yardımcı kaynakların kullanımı, okulların onarım ve fiziki ortam iyileştirme çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, okul sağlığı hizmetleri gibi eğitim öğretim faaliyetlerini ilgilendiren konular hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu. Namık Kemal İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Merkez ilçe resmi ve özel okul ve kurum müdürleri ile Müdürlük yöneticileri katıldı.