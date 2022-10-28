Öz Maden-İş, Hak-İş ve Petrol İş temsilcileri GMİS’e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Öz Maden-İş, Hak-İş ve Petrol İş temsilcileri GMİS’e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Öz Maden-İş Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü ve Hak-İş Konfederasyonu Zonguldak İl Başkanı Nihat Oruç, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) taziye ziyaretinde bulundu.

Öz Maden-İş Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü ve Hak-İş Konfederasyonu Zonguldak İl Başkanı Nihat Oruç, GMİS’i ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Kütükçü ve Oruç, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için Genel Başkan Yeşil ve yöneticilerine taziyelerini iletti.

Öte yandan Petrol-İş Düzce Şube Başkanı Ali Işık, Başkan Yardımcısı Mustafa Emel, Mali İşler Başkan Yardımcısı Fırat Ay, GMİS’i ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Işık ve şube yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için Genel Başkan Yeşil ve yöneticilerine taziyelerini iletti.