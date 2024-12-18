Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ’Sende spora katıl’ projesinin açılış toplantısı yapıldı. Projenin yaşlı, engelli ve çoklu kronik hastalığı olan bireylere ekipmansız egzersizlerle başlanacağını aktaran Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, projenin halka açık spor faaliyetleriyle yaygınlaştırılacağını belirtti.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ’Sende spora katıl’ projesinin açılış toplantısı Manisa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Uzm. Dr. Erol Karaca tarafından katılımcılara proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında müdürlüğe bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli fizyoterapist ve diyetisyenlerden oluşan 9 katılımcı ile 2025 yılı ocak ayında Polonya’da yaşlı ve engelli bireyler ile çoklu kronik hastalığı olan bireylere yönelik ekipmansız egzersiz yöntemleri konusunda 5 gün sürecek işbaşı gözlem faaliyeti yapılacağını anlatan Karaca, hareketlilik sonrası katılımcılar aynı işi yapan meslektaşlarına gurup içi seminerler, work shop ve halka açık spor faaliyetleri ile projenin yaygınlaştırılmasının sağlanacağını belirtti. Karaca, proje sonunda oluşturulacak dijital içerikler ile bir e-öğrenme platformu kurulacağını, tabana yaygın spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve bu alanda görevli personellerin bilgilerinin arttırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.