Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından 2Senato ve Yönetim Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından 2Senato ve Yönetim Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi.

BŞEÜ Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı, senato toplantı salonunda gerçekleşti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapılan toplantıya senatörler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz’e devreden Prof. Dr. Yaşar Kibici’nin emekliye ayrılması nedeniyle son kez katıldığı toplantıda veda konuşması yaptı. Rektör Beydemir kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi ve plaket takdim ederek Prof. Dr. Açıkgöz’e yeni görevine başarılar diledi.