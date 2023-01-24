Adapazarı Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde sevenleriyle buluşan ünlü yazar, şair ve hekim Senai Demirci, insan olmanın üzerindeki büyük sorumluluklara dikkat çekti, hayatı farkındalık ile yaşamanın önemini örneklerle anlattı.

Adapazarı Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde sevenleriyle buluşan ünlü yazar, şair ve hekim Senai Demirci, insan olmanın üzerindeki büyük sorumluluklara dikkat çekti, hayatı farkındalık ile yaşamanın önemini örneklerle anlattı.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri Ocak ayı programı çerçevesinde, ünlü yazar, şair ve hekim Senai Demirci sevenleriyle buluştu. Orhangazi Kültür Merkezi (OKM) Sahnesi’nde gerçekleşen konferansa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Nilgün Akman, AK Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ve Yazar Demirci’nin sevenleri katıldı.

Hayatı farkındalık ile yaşamanın önemini örneklerle anlatan Yazar Demirci, insan olmanın üzerindeki büyük sorumluluklara dikkat çekti. Demirci, “Her şeyi bir anda ve mükemmel yapamayız. Sonuçta bizler de hepimiz gibi birer insanız. Öyleyse en azından, sadece bir şeyi herkesten iyi yapmaya bakmalıyız. Herkesin herkes gibi olmaya çalıştığı bir yerde, sen, ‘sen’ ol, herkesten daha iyi ol” dedi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, konferans sonunda Yazar Demirci’ye teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.