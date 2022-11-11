Korkuteli Belediyespor adına ringe çıkan başarılı kick boks sporcusu Sena Amine Nur, bundan böyle Antalyaspor için ter dökecek. Sena Amine Nur’un Antalyaspor’a transferi imza törenine Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’in yanı sıra Antalyaspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Rıdvan Güzel, Antalyaspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Ramazan Yerlikaya, Sena Amine Nur Özgen’in babası Hüsnü Özgen ve antrenörü Şükrü Haksız katıldı.

Korkuteli Belediyespor adına ringe çıkan başarılı kick boks sporcusu Sena Amine Nur, bundan böyle Antalyaspor için ter dökecek. Sena Amine Nur’un Antalyaspor’a transferi imza törenine Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’in yanı sıra Antalyaspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Rıdvan Güzel, Antalyaspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Ramazan Yerlikaya, Sena Amine Nur Özgen’in babası Hüsnü Özgen ve antrenörü Şükrü Haksız katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Av. Aziz Çetin, Antalya’nın en başarılı sporcularını Antalyaspor çatısı altında toplamanın Antalyaspor yönetiminin bir hedefi olduğunu hatırlatarak, “Bireysel sporcuların kurumsal kimliğimiz altında çok daha başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyoruz. Bu anlamda Antalya sınırları içinde nerede yetenekli sporcu varsa çatımız altında toplayacağız. Toroslar’da yetenek avına devam edeceğiz. Sena Nur kızımızı da Korkuteli Belediye Başkanımız Ömer İşlek’in desteğiyle bünyemize dahil etmiş bulunuyoruz. Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası alanda sayısız başarıları var. Daha yenilerini elde etmek için başarılar diliyorum. Allah utandırmasın” dedi.

Spor hayatına Antalyaspor’da devam edecek olan Sena Amine Nur Özgen ise “Her zaman elimden gelenin en iyisini vermek için çok çalışmaya devam edeceğim. Antalyaspor armasını da en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum” dedi.