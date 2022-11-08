VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mustafa Şen, “Sahip olduğumuz deneyim, uzman kadro ve ileri teknoloji ile ülkemizin sağlık turizmine ciddi anlamda katkılar sunmaktayız” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mustafa Şen, “Sahip olduğumuz deneyim, uzman kadro ve ileri teknoloji ile ülkemizin sağlık turizmine ciddi anlamda katkılar sunmaktayız” dedi.

Samsun’da yapılan ‘İkiztepe Sağlık Zirvesi’ne Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi de katıldı. Sağlık zirvesinin son gününde, iki hastane yurt dışından gelen misafirleri ağırladı. İkili görüşmelere, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Rus Federasyonu, Taşkent, Özbekistan ve Moldovalı gibi Ulusal ve uluslararası çok sayıda yabancı katılımcı yer aldı. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Davut Albayrak, konuşmacı olarak zirvede yer aldı.

Toplantıda Liv ve VM Samsun hastanelerinin verdiği hizmetlerle alakalı sunum yapan Genel Müdür Dr. Mustafa Şen, “2009 yılında VM Medical Park Samsun Hastanemiz ve 2017 yılında da Liv Hospital Samsun ile Samsun’da hizmet vermeye başladık. İki hastanemiz de MLP Care Sağlık Grubu’nun üst düzey hizmet veren en büyük hastanelerinden oldu ve Karadeniz’de birer marka haline geldi. Sahip olduğumuz deneyim, uzman kadro ve ileri teknoloji ile ülkemizin sağlık turizmine ciddi anlamda katkılar sunmaktayız. Yurt dışında referans gösterilen, yurt içinde de en çok tercih edilen sağlık kuruluşları arasında olduğumuz için gururluyuz” diye konuştu.

Sağlık toplantısına ayrıca; VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Başhekim Dr. Şafak Aygül, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, Kurumsal Tanıtım Bölge Müdürü Güven Erol, Liv Hospital Samsun’dan Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut ve hastane yöneticileri katıldı.