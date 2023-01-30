Ziyaretin sonunda ise Başkan Yıldız, günün anısına Başkan Şen’e plaket takdim etti.

Başkan Şen, Zonguldak Terziler ve Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çetin Yıldız’ı ziyaret etti. Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkan Ali Sefa Şen, üyelerin sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Dalgalar mendireği aştı, vatandaşlar soğuk havaya rağmen yürüyüş yaptı

Dalgalar mendireği aştı, vatandaşlar soğuk havaya rağmen yürüyüş yaptı

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkan Ali Sefa Şen, Zonguldak’a geldi.

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