Gayrimenkul vizyonunu teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimli yaşam alanları üzerine inşa eden Sen Grup, dünyanın önde gelen RWA ekosistemlerinden Lumia Foundation ile 1 milyar dolar değerinde iş birliği anlaşması imzaladı.

Ağırlıklı olarak gayrimenkul projeleri geliştiren Sen Grup, Türkiye’ye doğrudan yatırımı artırmak için önemli bir iş birliğine imza attı. Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) Web3 teknolojisiyle birleştirerek kapsamlı bir ekosistem geliştiren Lumia Foundation, Türkiye’nin önemli gayrimenkul şirketlerinden Sen Grup’a 1 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirecek. Lumia Foundation, RWA (real world asset) tokenizasyon yani fiziksel varlıkların dijitalleştirilmesi ve blockchain üzerinde tokenize edilmesi alanındaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. İnovasyon temelli geleneksel finans ile blok zinciri teknolojisi arasında köprü kurma misyonu edinen Lumia Foundation ile Sen Grup arasında stratejik anlaşma hem sektör hem de şirket için kilometre taşı olacak.

Bu iş birliğinin Türkiye için bir dönüm noktası olabileceğine işaret eden Sen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Karasaç, “RWA’nın öncülerinden Lumia Foundation ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Türkiye’deki regülasyonlar izin verdiğinde gayrimenkulde tokenizasyon yapacak şekilde yapılanmamızı ve iş birliğimizi oluşturduk. Grup olarak inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik üzerine kurguladığımız “Her şey Sen’le güzel” vizyonumuzu bu iş birliği ile daha da geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Lumia Foundation hem ülkemizin hem de grubumuzun potansiyelini görerek 1 milyar doları kapsayan bir yatırım gerçekleştirdi. Regülasyonlar izin verdiğinde bu yatırımı harekete geçirmeyi gayrimenkul tokenizasyonu çerçevesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu iş birliğinin hem ülkemizin ekonomisine hem de sektöre yeni bir nefes olacağına inancımız tam” şeklinde konuştu.

İş birliği anlaşması imzalanmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos Zirvesi’nde açıklama yapan Lumia Foundation Kurucu Ortağı Kal Ali, “Bu ortaklık, son teknoloji ile gerçek dünya uygulamalarının mükemmel sinerjisini temsil ediyor. Türkiye, inovasyonda yeni standartlar belirleme konusunda muazzam bir potansiyele sahip. Bu dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İlk proje, ‘Lumia Towers By Sen’ olacak

Yapılan açıklamaya göre, özellikle İstanbul ve çevresinde önemli projeler geliştirmeyi sürdüren grup, Lumia Foundation ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesindeki ilk projesini de duyurdu. Lumia Towers By Sen, İstanbul Hadımköy lokasyonunda kaliteli, verimli ve prestijli yaşamın ön plana çıktığı bir proje olacak. İş birliği kapsamında projenin isim haklarını alan Lumia Foundation, gruba yaptığı bu yatırımla gayrimenkulde önemli bir potansiyeli de canlandırmayı hedefliyor. Yatırımın odağı ve ileri teknoloji kullanımını gayrimenkul sektörüne entegre etmeyi hedefleyen grup, geliştirdiği projeleri dijital dönüşüme uygun yapıda şekillendiriyor. Bu kapsamda Lumia Foundation ile ortak paydada buluşan şirket, regülasyonlar çıktığında sektördeki değişime öncülük etmek için hazırlıklarını tamamladı. Grup, sunduğu kaliteli, verimli ve teknolojik yaşam alanlarıyla daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve sektörün çağa ayak uydurarak kendini yenilemesine de katkı sağlayacak.