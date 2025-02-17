TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ara sonrası sahasında 28 Şubat’ta Semt77 Yalovaspor ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan milli ara sonrası 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Sahasında bu sezon evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanan TOFAŞ Basketbol Takımı, 28 Şubat Cuma günü saat 18.00’de evinde Semt77 Yalovaspor’u ağırlayacak. Mavi Yeşilliler taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek isterken, karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren bilet satışları için açık olacak.