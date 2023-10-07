Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, evinde karşılaştığı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 83-69 yendi.

Sem77 Yalovaspor 90. Spor Salonu’nda Balıkesir temsilcisini ağırladı. Karşılaşmanın ilk periyodunu 27-15 önde tamamlayan Yeşil-kırmızılılar soyunma odasında da 43-30’luk skor avantajıyla girdi. Karşılaşmanın 3 çeyreğinde de etkili oynayan Yalova temsilcisi, periyodu 65-48 önde tamamladı. Son periyotta da oyun kontrolünü elinde tutan Semt77 Yalovaspor, karşılaşmayı 83-69 kazanarak ligde 4’te 4 yaptı.

Yalova ekibinde Brandon Walters 26 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma, Ricky Tarrant 19 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, Ali Efe Barış 10 sayı, 2 ribauntla oynayarak galibiyette rol oynadı. Konuk Balıkesir’in etkili ismi 14 sayı, 5 ribaund, 9 asistle Joshua Ahmere Sharkey oldu.