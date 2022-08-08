İstanbul’da semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları gerilemeye devam ediyor. Pazarın en düşük meyvesi 8,5 TL ile şeftali, sebzesi ise 8 TL ile domates oldu. Pazarcılar ise bu fiyatların yaz bitene kadar devam edeceğini söyledi.

İstanbul’da semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları gerilemeye devam ediyor. Pazarın en düşük meyvesi 8,5 TL ile şeftali, sebzesi ise 8 TL ile domates oldu. Pazarcılar ise bu fiyatların yaz bitene kadar devam edeceğini söyledi.

Ağustos ayında İstanbul’da semt pazarlarında sebze meyve fiyatları gerilemeye başladı. Pazarların en düşük fiyatlı meyvesi 8,5 TL ile şeftali olurken, sebzesi ise 8 TL ile domates oldu. Fiyatların bir süre daha böyle gideceğini söyleyen pazarcılar, maliyetler düşmesi ile fiyatların daha da gerileyeceğini söyledi. Pazarın en pahalı meyvesi kilosu 27 TL ile incir olurken, en pahalı sebzesi ise 40 TL ile bamya oldu.

“Şu anda en fazla meyve şeftali satılıyor”

Şeftali’nin pazarlarda bol olduğunu belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, “Şu anda şeftalinin kilosunu 8,5 TL’den satıyoruz. Devamında erik 9 TL, üzüm 13 TL’den satıyoruz. Pazarın en yüksek fiyatlı meyvesi ise 27 TL ile incir. Buda bol olmadığı için öyle şu anda bol olursa 15 TL’ye kadar geriler. Şu anda en fazla meyve şeftali satılıyor. Hem uygun hem de tam zamanı olduğu için” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar yaz bitene kadar devam eder”

Pazarın en düşük fiyatlı sebzesinin domates olduğunu ifade eden pazarcı Gökhan Işık, “Fiyat şu anda 8 TL. Bu fiyatların düşük olması bol olmasından kaynaklanıyor. Devamında ise 10 TL ile salatalık, baklagiller, fasulye, 20-15 TL arasında seyrediyor. Biberler ise 10-15 TL arasında satıyoruz. Pazarın en pahalı sebzesi ise 40 TL bamya. Bunun sebebi ise bol olmadığından kaynaklanıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olduğu kadar alabiliyorlar. Bu fiyatlar yaz bitene kadar devam eder” diye konuştu.