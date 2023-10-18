Afyonkarahisar’da kurulan semt pazarlarında esnaflar satışlardan memnun olduğunu ifade ederken, vatandaşların son haftalarda kurutmalık ve turşuluk ürünlere yoğun talep gösterdikleri bunun yanında mevsim meyvelerinin de satışlarının hızlı olduğu belirtildi.

Kentte kurulan semt pazarlarında satışlar devam ederken vatandaşların en çok talep gösterdikleri ürünlerin ise domates, patlıcan ve turşuluk salata olduğu kaydedildi. Esnaflar bu yıl vatandaşların kilogram fiyatı 5-10 TL arasında değişen patlıcan ve domatese doyduğunu kaydederken, bunun yanında turşuluk salatanın da fiyatının makul olduğunu dile getirdiler. Pazarda en çok satılan ürünlerin başında gelen patatesin büyüklüğüne göre kilogramının 10-15 TL arasında değiştiği ifade edildi. Mevsim meyvelerinden mandalina ve elmanın da kilogram fiyatın yine 10-20 TL arasında değiştiği kaydedildi. Vatandaşların pazar alışverişlerine genelde öğleden sonra saatlerde çıktıkları ve fiyatların sabah saatlerine göre biraz daha düşük olduğu için alışverişlerini bu saate bıraktıkları kaydedildi.