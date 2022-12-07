Eskişehir’de kurulan semt pazarlarında bulunan bazı sebze fiyatlarının marketlere göre daha ucuza satılmasına dikkat eden vatandaşlar ürünleri neredeyse yarı fiyatına satın alıyor.

Eskişehir’de kurulan semt pazarlarında bulunan bazı sebze fiyatlarının marketlere göre daha ucuza satılmasına dikkat eden vatandaşlar ürünleri neredeyse yarı fiyatına satın alıyor.

Semt pazarında satılan özellikle sebze ürünlerinin süper marketlerdeki fiyatların neredeyse yarı fiyatına satılması dikkat çekiyor. Örneğin bazı marketlerde 14 TL olan marul pazar tezgâhında 7 TL, yine markette 6 lira olan roka pazarda 3 lira, markette 24 lira olan ıspanak ise pazarda 15 liradan satışa sunuluyor. Aradaki fiyat farkını gözeten Eskişehirli vatandaşlar ise evlerine yakın olan semt pazarlarına yönelmeye özen gösteriyor. Semt pazarı esnafları, bariz fiyat farkının sebebi olarak aracının olmamasına yorumluyor. Pazara direkt üreticiden ürünleri alarak satışa sunduğunu dile getiren esnaflar, aracının fiyatlardaki etkisine dikkat çekiyor.