Düzce Belediyesi Aziziye Mahallesi Merkez Pazaryeri ve Hamidiye Mahallesi Kapalı Pazaryeri projelerinin ardından Çay Mahallesini de semt pazarı ile buluşturuyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatları çerçevesinde belirli mahallelere pazaryeri kurulması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aziziye Mahallesinde Merkez Pazaryeri ile şehrin en büyük kapalı pazaryerini hizmete açmak için gün sayan Düzce Belediyesi, bir yandan Hamidiye Mahallesinde Salı Pazarı olarak bilinen bölgede kapalı pazaryeri projesi için harekete geçerken bir yandan da semt pazarı projeleriyle vatandaş odaklı hizmet üretiyor.

2022 yılının son aylarında hizmete sokulan Koçyazı Mahallesi semt pazarının ardından Çay Mahallesi de semt pazarına kavuşuyor. Bu çerçevede hareket eden ekipler, Demirci Sokak üzerine toplam 630 metre üzerine karşılıklı şekilde konuşlandırılacak olan 6’şar metre uzunluğunda 99 tezgahın bulunacağı semt pazarının kurulumuna başladı.

Semt pazarı, Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çizgi çalışmalarını tamamlamasının ardından Cuma günleri, başta Çay Mahallesi olmak üzere çevre mahallelere hizmet vermeye başlayacak.