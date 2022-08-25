Düzce’de semt pazarına gitmek için D-655 karayolunda karşıdan karşıya geçen traktör ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör savrulurken traktör sürücüsü yaralandı.

Düzce’de semt pazarına gitmek için D-655 karayolunda karşıdan karşıya geçen traktör ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör savrulurken traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce’nin Boğaziçi beldesinde meydana geldi. Boğaziçi Beldesi’nde kurulan semt pazarına gitmek için D-655 karayoluna çıkan Nihat A. idaresindeki 14 FF 579 plakalı traktör ışıklı kavşakta karşıdan karşıya geçmek için hareket etti. Bu sırada Düzce istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan E.B.’nin kullandığı tır ile traktör ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ve römorku sürüklendi. Kazada traktör sürücüsü N.A. yaralandı.

Yaralı sürücüye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.