Eskişehir’de çarşamba günleri kurulan semt pazarına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir’de çarşamba günleri kurulan semt pazarına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi’nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarına, vatandaşlar yine yoğun ilgi gösterdi. Sosyete Pazarı olarak da bilinen kıyafet, makyaj malzemeleri ve ev eşyalarının satışının yapıldığı Çarşamba Pazarı her hafta olduğu gibi bugün de özellikle kadınların akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren pazarda kalabalık artarken, tezgahların önü hiç boş kalmadı. Pazarın kurulduğu sokakların çevresinde de araç ve insan yoğunluğu oluştu.