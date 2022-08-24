Elazığ’da inşa edilen Semt Kütüphanesi ve Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Elazığ’da inşa edilen Semt Kütüphanesi ve Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Abdullaşpaşa Mahallesi 273. Sokak’ta hizmet verecek olan Semt Kütüphanesi ve Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu. Okuma salonları ve ders çalışma ortamlarının bulunduğu kütüphanede bir çok kitap yer alıyor. Sosyal Yaşam Merkezi’nde ise vatandaşlar spor aletleri ile fitness, step-aerobik ve pilates yaparak formda kalabilecek. Kütüphane hafta içi her gün sabah 09.00-12.00 ve öğlen 13.00-17.00 arası vatandaşlara hizmet verirken Sosyal Yaşam Merkezi ise hafta içi her gün 09.00 - 14.30 saatleri arasında kadınlara, 16.00 - 23.00 saatleri arasında ise erkeklere hizmet sunacak.

Semt Kütüphanesi ve Sosyal Yaşam Merkezi’ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, "24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde mahallemizde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi yıkıldı. Elazığ Belediyemiz tarafından mahallemize yeniden Sosyal Yaşam Merkezi kazandırıldı. Ayrıca hemen yanına mahallemizdeki gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ders çalışma ortamı oluşturmak üzere semt kütüphanesi yapıldı. Vatandaşlarımız kitap okumak için ders çalışmak için bu mekanlara geliyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu dijital çağda kütüphanelere gösterilen bu yoğun ilgi de bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Böyle faydalı bir hizmeti mahallemize kazandıran Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.