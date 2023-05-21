Mevsim normallerinin üstünde yağış alan Oltu’da kabalak otlarının büyüklüğü bir metreyi geçti.

Oltu ilçesi Aslanpaşa Mahallesi’nde Şinasi Ekinci’ye ait bahçede yetişen kabalak otlarını görenler şaşırıyor. Yerden yüksekliği bir metreyi aşan yaprak genişliği adeta güneş şemsiyesi gibi olan kabalak otları Vietnam’ı andırıyor.

Halk tarafından devetabanı olarak bilinen kabalak, orman kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişiyor.

Oltulu esnaf İbrahim Duran, "Bu sene bölgemize yoğun bir şekilde yağmur yağması sonucu kabalak otu haddinden fazla büyümüş durumda. İlk defa bu kadar büyümüş gördüm sanki güneşlik şemsiye gibiler, yazın iyi kullanılır" dedi.