Devrek’te 1944 yılında meydana gelen depremde yıkılan Şemsi Paşa Camisi yeniden inşa edilecek.

1944 yılında meydana gelen ve tarihte Gerede depremi olarak bilinen meydana gelen depremde yıkılan Şemsi Paşa Camisi Devrek’te aslına uygun yeniden inşa edilecek.

İlçenin çehresini güzelleştirmek ve geliştirmek adına çalışmalara aralıksız devam edilirken, geçmişe ve kültürel miraslara da sahip çıkılmaya devam ediliyor.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ın girişimleriyle, Bolu Sancak Valisi Mahmut Bey tarafından Hicri 891, Miladi 1486 yılında inşa ettirilen ve Atatürk İlköğretim Okulu’nun yanındaki alanda bulunan Şemsi Paşa Camii ilçeye yeniden kazandırılacak.

Caminin yeniden yapımıyla ilgili sürecin başlamasının ardından, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda "Devrek Şemsi Paşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği" kurulurken, bu anlamda caminin inşasında katkıda bulunmak isteyen tüm vatandaşların ilçe kültürüne ve gelişimine destek vererek bu tarihi eserin aslına uygun şekilde ilçeye yeniden kazandırılması anlamında destek vermeleri talebinde bulunuldu