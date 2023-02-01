Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılında en çok ziyaret edilen kütüphaneleri açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılında en çok ziyaret edilen kütüphaneleri açıkladı.

Sivas’ta bulunan Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinin ardından en çok ziyaret edilen kütüphane oldu.

Batman’da bulunan Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, 1 milyon 569 bin 435 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Bu kütüphaneyi 911 bin 486 ziyaretçi ile Şems-i İl Halk Kütüphanesi, 885 bin 259 ziyaretçi ile de Konya İl Halk Kütüphanesi izledi.