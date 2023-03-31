Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kronik Yara Bakımı Sempozyumu’nun ilk çıktıları dağıtılmaya başlandı.

“Birlikte el ele yarasız günlere” konulu proje çerçevesinde gerçekleşen sempozyumda elde edilen bilgilerin daha çok hastanın tedavisinde kullanılması için derlenen kitapçıklar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca tarafından Merkezefendi Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisleri ve Evde Bakım Servisi personeline dağıtılarak sağlık profesyonellerinin kullanımına sunuldu.

Hastane ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan Karaca, sempozyumdaki katılımcıların konuşmalarının Manisa İl Sağlık Müdürlüğü resmi Youtube hesabına yüklenmesinden sonra bu kitapçıkların da dağıtılmasıyla artık doğru bilgiye ulaşmak isteyen herkese imkan sağlandığını belirtti. Karaca: “Sempozyumun sonunda elde etmeyi planladığımız materyallerden sonuncusu olan hasta yakınlarını da bilgilendirmek için temel bilgiler içeren kısa animasyonlar da çok yakında resmi hesaplarımızdan yayınlanacak. Bu animasyonlar sayesinde hasta yakınları hastaya daha doğru ve kendinden emin şekilde yardımcı olabilecek ve hastanın konforunu artıracak. Birlikte el ele yarasız günlere yürüyeceğiz” ifadelerini dile getirdi.