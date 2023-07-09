Merkezefendililerin ve Denizlililerin, doğayla iç içe olduğu, temiz nefes aldığı ve keyifli vakit geçirdiği Şemikler Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçenin daha da güzelleşmesini ve çehresinin değişmesini sağlayan Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yıllarca bakımsız bırakılmış Şemikler Vadisi, Merkezefendi Belediyesi’nce doğal yaşam parkına dönüştürülmesinin ardından vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Canlıların doğal yaşam alanları korunarak inşa edilen Şemikler Doğal Yaşam Parkı, Denizlililerin şehir stresinden ve gürültüsünden uzak ve doğayla iç içe olmasını sağlıyor.

40 dekarlık alandan oluşan parkın içerisinde ağaç evler, oturulacak çardaklar, gemi temalı ahşap oyun alanı, spor aletlerinin bulunduğu üç adet doğayla uyumlu ahşap oyun alanı, macera parkuru, üç adet orman evi, su değirmeni, dere üstünde beş adet köprü, şelale ve yürüyüş yolu bulunuyor.