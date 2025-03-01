Beşiktaş’ın 19 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 3’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada Semih Kılıçsoy’dan geldi. 68. dakikada Ciro Immobile’nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 3’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’de 23 kez forma giyen genç oyuncu, diğer gollerini de Göztepe ve Eyüpspor’a atmıştı.

Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda ise 35 maçta 4 gol, 6 asiste ulaştı.

Kaynak: İHA