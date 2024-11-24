Beşiktaş’ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Göztepe karşısında bu sezon Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki oyuncu Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 3. dakikasında fileleri havalandırarak bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Kılıçsoy, 90 dakika sahada kaldı.

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Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve akabinde A Milli Takım kadrosuna seçilen Semih Kılıçsoy, bu sezon kısır bir dönem yaşıyor. Kılıçsoy, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye karşı oynanan müsabakada da ağları sarsmıştı.

Kaynak: iha