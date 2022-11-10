Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Özbekistan’daki Semerkant Havalimanı’nda bir duvara "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zat-ı Devletlerinin misafirperver Özbekistan diyarına teşriflerini içtenlikle kutluyoruz" yazısıyla birlikte Erdoğan’ın fotoğrafı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Özbekistan’daki Semerkant Havalimanı’nda bir duvara "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zat-ı Devletlerinin misafirperver Özbekistan diyarına teşriflerini içtenlikle kutluyoruz" yazısıyla birlikte Erdoğan’ın fotoğrafı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi için TSİ 14.00 sıralarında Özbekistan’ın Semerkant kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı’nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan’ın indiği Semerkant Havalimanı’nda bir duvara "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zat-ı Devletlerinin misafirperver Özbekistan diyarına teşriflerini içtenlikle kutluyoruz" yazısıyla birlikte Erdoğan’ın fotoğrafı yansıtıldı.