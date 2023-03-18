Kahramanmaraş’ta 2008 yılında kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma altına alın Semerciler Çarşısı esnafı yaşanan deprem sonrası tekrardan kepenk açmaya başladı.

Tarihi Maraş Çarşıları bünyesinde yer alan kitabesi bulunmadığı için tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmeyen Semerciler Çarşısı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından kapanmıştı. Bir nesil öncesine kadar tamamına yakınını semercilerin doldurduğu çarşıda bugün birkaç semer ustası zanaatını devam ettirdiği çarşı esnafı, asrın felaketinin üzerinden 41 gün geçmesinin ardından yavaş yavaş kepenklerini açarak zanaatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Semercilik mesleğinin zor da olsa yaşamaya devam ettirildiği çarşıda esnaf normalleşmeye çalışırken, deprem sonrası şehrini terk eden vatandaşların tekrardan memleketlerine dönmeleri için çağrıda bulunuldu.

“Şehrimizi el birliği ile ayağa kaldıracağız”

Semerciler Çarşısının eski ustalarından biri olan deri, çarık ve yemeni ustası Hakan Kopar, “Bizim 30-35 yıllık mazimiz var çarşıda. Depremden dolayı bir müddet kapalıydık ama şu an çarşımız açıldı, vatandaşlarımız gelmeye başladı. Semerciler Çarşımızı yavaş yavaş canlandırmaya başladık. Tüm halkımızı evlerine ve dükkanlarına dönmeyi bekliyoruz. Şehrimizi el birliği ile kalkındıracağız, canlandıracağız. Depremden önce turlar geliyordu buraya ve bayağı bir canlılık vardı. Depremden sonra ise güvenlik kuvvetlerimiz, gönüllü doktorlarımız, jandarma ve askerlerimiz onların haricinde vatandaş olarak kimse yok. Onlar haricinde normal halk yok şu an çarşımızda. Biz halkımızın tekrardan gelmesini istiyoruz ve çarşımızı tekrardan canlandırmak istiyoruz” dedi.

“Rızkımızı aramaya çalışıyoruz”

Babasından devraldığı semercilik mesleğini devam ettiren Necati Özel ise “Dur dur artık usandık. İkincisi ise hayattayız çok şükür. Yani bundan sonra da kapalı durmuş bir iş yeri de olmayacak, insanlar normal hayatını idame ettirmeye çalışacak. Biz de baktık, Ya Allah Bismillah dedik ve rızkımızı aramaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.