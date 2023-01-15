Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yüksek rakımda bulunan kapalı yollar, ekipler tarafından bir bir açılıyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yüksek rakımda bulunan kapalı yollar, ekipler tarafından bir bir açılıyor.

Şemdinli ilçesinin yüksek rakımlı dağlarındaki yollarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri, Yüksekova-Şemdinli arasında bulunan yollarda insan boyunu geçen karda çalışma başlattı. İnsan boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.