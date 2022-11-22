Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, değişik tarihlerde şehit olan sivil ve güvenlik korucularının isimlerini sokak ve caddelere verdi.

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, değişik tarihlerde şehit olan sivil ve güvenlik korucularının isimlerini sokak ve caddelere verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehitlerin isimlerini yaşatacaklarını belirterek, “Farklı tarihlerde şehit edilen güvenlik korucularımız ve sivil vatandaşlarımızın isimleri ile vefat eden belediye başkanlarımız, ilçemizin aksakallıları ve belediye hizmet binamızın yapımında büyük emeği olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ismini, meclis kararıyla sokak ve caddelerimizde yaşatacağız” dedi.