HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, metrelerce uzunluğunda Türk bayrağını açarak yürüyüş yaptılar.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, metrelerce uzunluğunda Türk bayrağını açarak yürüyüş yaptılar.

Tüm yurtta olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını heyecanı, Şemdinli’de de büyük bir heyecanla kutlandı. Şemdinli Kaymakamlığı tarafında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayram yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı. İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir araya gelen vatandaşlar ellerine aldıkları metrelerce uzunluğunda Türk Bayrağını ve Atatürk resimleri alarak akşam saatlerinde yürüyüş gerçekleştirdiler. Özellikle kortej ve fener alayı yürüyüşü gözlerde kaçmazken, yürüyüş geç saatlere kadar sürdü.