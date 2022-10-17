Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen 200’e yakın gönüllü, sokaklarda ve derelerde çöp topladı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen 200’e yakın gönüllü, sokaklarda ve derelerde çöp topladı.

Şemdinli ilçesinde faaliyetler yürüten Sabri Baran Özel Eğitim Kültür ve Doğayı Koruma Derneği ile Şemdinli Belediyesi ortaklaşa çöp toplama etkinliği düzenledi. Şemdinli’de derelerde, ormanlık bölgede, sokaklarda ve rastgele atılan çöpleri bir araya gelen 200 kişilik grup, 4 saatlik bir çalışmayla topladı. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile birlikte etkinliğe katılan derneğin onursal başkanı ve Hakkarili iş adamı Sabri Özel, asıl görevini bugün yaptığına inandığını belirterek, “Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir Şemdinli bırakmak istiyoruz. Bu farkındalığı ilk olarak Altınsu köyünde başlatıyoruz ve tüm Şemdinli’ye örnek olarak uygulanmasını istiyoruz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, doğamız için bunu yapmamız gerekiyordu. Bugün dernek üyelerimizle başlattığımız temizlik kampanyasına Şemdinli halkı da destek verdi. Kampanyamıza özellikle belediye başkanımız kendileri de katılarak destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir temizlik etkinliği oldu” dedi.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ise kendilerine destek veren Sabri Özel’e teşekkür ederek, “Belediye olarak halkımızla kampanyaya destek verdik. Temizlik çalışmalarımız Altınsu Deresi boyunca devam etti. Şu ana kadar dereden 15 ton çöp çıkardık. Doğa eninde sonunda bunun intikamını bizden alır. O intikam hırsına girmeden biz tedbirimizi alalım; derelerimizi, caddelerimizi ve sokaklarımızı tertemiz tutalım. Kampanyaya katılan herkse teşekkür ederim. İnşallah bu hep böyle devam edecek, şehrimizin temizliği için ön ayak olacağız" diye konuştu.