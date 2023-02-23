Hakkari’nin Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kadınlar, depremzedeler için eşofman takımı, battaniye, atkı ve bere üretiyor.

Hakkari’nin Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kadınlar, depremzedeler için eşofman takımı, battaniye, atkı ve bere üretiyor.

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören 20 kadın, gönüllü olarak Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla üretim yapıyor. Gönüllü kadınlar, diktikleri kışlık eşofman, battaniye, atkı ve berelerin depremzedelere ulaştırılması için görevlilere teslim etti.

Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nabi Özel, ülke olarak çok büyük acı yaşadıklarını söyledi. Depremin olduğu ilk günden bu yana vatandaşların acılarına ortak olmak için müdürlük bünyesinde çalışma başlattıklarını belirten Özel, “Bu zor günlerde bir nebze katkımızın olması için bütün Türkiye’de fedakarca çalışan insanlar gibi bir damla olmaya çalıştık” dedi.