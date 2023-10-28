Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde de "Cumhuriyet" yürüyüşü yapıldı.

Şemdinli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 100. yıl etkinliğinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk’ün fotoğraflarıyla Cumhuriyet Caddesi’ne kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol ile vatandaşlar şehir turu attı.

Yürüyüşün sonunda bir konuşma yapan Kaymakam Ali Ekber Ateş, güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaymakam Ateş, Cumhuriyetimizin 100. yılına girmiş bulunmaktayız.100. yılımızı birçok etkinlikle kutluyoruz. Bugün de bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik. Cumhuriyet bizim için çok önemli. Eğer bugün ülkemizde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşıyorsak Cumhuriyetimizin sayesindedir. Yani sizlerin sayesindedir. Cumhuriyet demek bence halk demektir. Halk ne kadar çok bağımsızlığına özgürlüğüne eğitimine medeniyetine önem verirse Türkiye Cumhuriyeti yıllar boyunca yaşayacaktır" dedi.

Programa Kaymakam Ali Ekber Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.