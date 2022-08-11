Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Şemdinli Kaymakamlığı ve Aile Destek Merkezi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Ulu Camii önünde aşure etkinliği yapıldı. Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel’in de katıldığı etkinlikte, yaklaşık 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Aynı program çerçevesinde Şemdinli Emniyet Müdürlüğü tarafından da ilçenin çeşitli yerlerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ikramlar yapıldı.