Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çıkan yangında 7 bin bağ ot ve 13 ton saman kül olurken 50 ton saman da kullanılmaz hale geldi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çıkan yangında 7 bin bağ ot ve 13 ton saman kül olurken 50 ton saman da kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Altınsu köyüme bağlı Dereboyu mezrasında meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Avdi Tekin ile amcası Şefik Tekin’in, hayvanları için aldıkları 7 bin bağ ot ile 13 ton saman, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yanarak kül oldu. Olayın duyulmasının ardından bölgeye sevk edilen Şemdinli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı olayda büyük maddi hasar meydana geldi.

Gazetecilik mesleğini bırakarak çiftçiliğe başladığını belirten Avdi Tekin, "Olayın duyulmasıyla hemen yangın yerine geldik. Geldiğimizde 3 ayrı yerde alevler yükseliyordu. Alevler ahırımıza sıçramadan koyunlarımızı kurtardık. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın çabalarıyla yangını kontrol altına aldık. Ancak yangın kontrol altına alınana kadar bana ait 4 bin bağ ot ile 7 ton saman yangından kül oldu. 50 ton saman ise dumandan zarar görmesi nedeniyle kullanılmaz hale geşmiş durumdadır. Amcam Şefik Tekin’e ait ise 3 bin ot bağ ile 6 ton saman yangından kül oldu. Yangının kundaklanma olduğundan şüphelenşiyoruz." dedi.

Öte yandan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.