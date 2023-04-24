Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şemdinli Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şiirlerin okunduğu ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı program, 23 Nisan konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa Hakkari Vali Yardımcısı ve Şemdinli Kaymakam Vekili Talha Battal, Şemdinli Belediye Başkan Vekili Veli Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.